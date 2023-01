Mit Schussverletzungen ist ein 25 Jahre alter Mann auf einer Straße in Ludwigshafen gefunden worden. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, schwebt nach Angaben der Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Wer den Mann angeschossen hat, ist noch unklar. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilten, hatte es in der Nacht zum Samstag zuvor eine Schlägerei vor einer Gaststätte in Ludwigshafen gegeben. Ob der verletzte 25-Jährige auch darin involviert war, ist nun Teil der Ermittlungen.