Unbekannte haben im Kreis Neuwied die Kronen von Obstbäumen abgesägt und so einen Schaden von rund 35.000 Euro verursacht. "Die Bäume müssen jetzt entfernt werden", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Zu den Baumkürzungen war es in der Zeit vom 15. Februar bis 4. März in Neustadt (Wied) und Asbach gekommen. Betroffen waren mehrere Flächen des Vereins Arbeitskreis für Natur- und Umweltschutz Asbacher Land. Die Polizei bat um Zeugenhinweise.