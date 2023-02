Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in Gensingen (Landkreis Mainz-Bingen) gesprengt. "Die Täter konnten trotz sofort eingeleiteter, überregionaler Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften zunächst entkommen", teilte die Polizei in Mainz am Samstagmorgen mit. Die Fahndungsmaßnahmen dauerten an, hieß es am Sonntag. Der Geldautomat befindet sich im Eingangsbereich einer Markthalle. Dieser wurde von Spezialisten des Landeskriminalamtes untersucht - deshalb sollte der Betrieb bis zum Mittag geschlossen bleiben.