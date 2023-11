Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Zerf im Landkreis Trier-Saarburg einen Geldautomaten gesprengt. Der Hinweis auf die Tat sei am frühen Morgen eingegangen, teilte die Polizeiinspektion Saarburg am Montag mit. Demnach ist eine Filiale der Volksbank betroffen. Hinweise zu möglichen Tätern oder der Tatausführung beständen derzeit nicht, hieß es. Am Gebäude sei ein Schaden entstanden.