Ein Vater hat in Bad Hönningen (Landkreis Neuwied) seine Ehefrau im Beisein seiner Tochter geschlagen und mehrfach gewürgt. Die 16 Jahre alte Tochter habe den Notruf gewählt, ihr stark alkoholisierter Vater sei dann der Wohnung verwiesen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Ihm wurde für zehn Tage jeglicher Kontakt zu seiner Ehefrau und den drei gemeinsamen Kindern untersagt. Trotzdem sei er wieder zur gemeinsamen Wohnung gekommen und habe dort eine Außentür eingetreten. Danach nahm ihn die Polizei fest. Gegen den 37-Jährigen wurde am Samstag Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen.