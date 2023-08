Eine verbuddelte Leiche ist im Garten eines Wohnhauses in Homburg (Saarpfalz-Kreis) entdeckt worden. Eine Nachbarin habe am Mittwochmittag die Polizei verständigt, weil sie die Leiche gesehen habe, die bis auf die Füße in der Erde verbuddelt gewesen sei, sagte ein Polizeisprecher.