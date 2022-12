Im Saarland hat es in diesem Jahr bislang drei versuchte oder vollendete Sprengungen von Geldautomaten gegeben. Dies seien halb so viele Fälle wie im Gesamtjahr 2021, teilte das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken auf dpa-Anfrage mit. Bei den Taten in diesem Jahr sei kein Bargeld erbeutet worden. Es entstanden Schäden an den betroffenen Geldautomaten, aber nicht an den Gebäuden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Trotz Ermittlungen seien keine Tatverdächtigen gefasst worden. Im Jahr 2020 hatte es auch drei Angriffe auf Geldautomaten gegeben.