Das nächste Eifel-Literatur-Festival geht erst in 2024 wieder an den Start. Die 16. Auflage der Reihe finde "aus organisationstechnischen Gründen erst wieder im Frühjahr 2024 statt, nicht in 2023", teilte Festivalgründer Josef Zierden in der Eifelstadt Prüm mit. "Es wird eine kompakte Auflage sein mit reduziertem, aber weiterhin hochkarätigem Programm."

Bislang ging das 1994 gegründete Festival in der Regel im zweijährigen Turnus über die Bühne. In der Corona-Pandemie war das aber nicht so: 2020 musste das Festival abgesagt werden und wurde dann in 2021 unter Einschränkungen als Kompaktausgabe nachgeholt. Der pandemieunabhängige Drei-Jahres-Abstand 2021-2024 solle aber einmalig bleiben, hieß es. Zierden hatte in 2022 angekündigt, die Festivalorganisation in 2024 abzugeben.

Die Reihe galt bisher als bedeutendstes Literaturfestival in Rheinland-Pfalz. Das Festival hat in seiner fast 30-jährigen Geschichte mehr als 250 Autorinnen und Autoren aus 16 Ländern in die Eifel gelockt, darunter auch die Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass (1927-2015) und Herta Müller. Die Zahl der Besucher beläuft sich laut Zierden insgesamt auf gut 100.000.

15. Eifel-Literatur-Festival 2021