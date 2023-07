Feiern inmitten mächtiger Mauern: Beim Weltmusikfestival Horizonte sind am Wochenende Tausende Fans auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz zusammengekommen. "Am Samstag waren es über den Tag verteilt rund 10.000", sagte Mitveranstalter Christoph Dörr am Sonntag. Insgesamt wurden nach seinen Worten von Freitag bis Sonntag mehr als 20.000 Besucher erwartet - etwas mehr als im Corona-Jahr 2022.