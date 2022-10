Das 44. Filmfestival Max Ophüls Preis soll vom 23. bis 29. Januar 2023 in dualer Form stattfinden. Das kündigten die Veranstalter am Donnerstag in Saarbrücken an. "Der Fokus liegt auf einem Präsenzfestival in den Kinos in Saarbrücken und an ausgesuchten Orten im Saarland sowie auf den Begegnungen und dem gemeinsamen Austausch vor Ort", sagte Festivalleiterin Svenja Böttger. Ein Teil des Filmprogramms soll erneut über eine Streaming-Plattform gezeigt werden.