Bei Arbeiten mit einem Mähdrescher ist ein Gerstenfeld im pfälzischen Aschbach in Brand geraten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden am Samstag rund zwei Hektar Wintergerste vernichtet. Der Schaden dürfte nach Angaben des Landwirts bei etwa 3000 Euro liegen. Es seien mehr als 50 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen.