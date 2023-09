Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße im Westerwaldkreis sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 23-Jähriger war am Freitagabend mit seinem Wagen auf der L306 zwischen Marienrachdorf und Marienhausen unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. Dabei geriet er vermutlich in den Gegenverkehr. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein Auto mit drei Insassen in entgegengesetzter Richtung die Strecke. Nach einer Kuppe kam es zum Frontalzusammenstoß. Alle vier Insassen wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Landstraße war viereinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt.