Ein 23-Jähriger ist bei einem Streit in Landau mit dem Messer auf seinen Vater losgegangen und hat ihn am Arm verletzt. Da sich der 23 Jahre alte Mann bei der Attacke am Samstag selber mit dem Messer verwundet hatte, sollte er nach Polizeiangaben von Sonntag medizinisch behandelt werden. Auf dem Weg zum Rettungswagen habe er dann auch noch einen Polizisten in den Bauch getreten. Gegen den Sohn sei ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet worden.