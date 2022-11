Bei einem Autounfall in der Pfalz ist in der Nacht zum Samstag ein 63 Jahre alter Mann gestorben. Er saß laut Polizeibericht am Steuer eines Kleinwagens, der aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen war. Auf der engen und kurvigen Strecke in Nähe der Burgruine Breitenstein geriet das Auto in Schräglage, kollidierte mit Gestein und blieb letztlich auf der Beifahrerseite liegen. Ein Gutachten und eine Obduktion des Toten sollen weiteren Aufschluss über die Umstände des Unfalls geben. Es handelte sich um den Halter des Wagens.