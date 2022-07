In der ersten Woche der rheinland-pfälzischen Landesausstellung über den Untergang des Römischen Reiches sind an den drei Standorten bereits mehr als 4000 Besucher gezählt worden. «Wir sind sehr zufrieden», sagte die Sprecherin der Sonderausstellung in Trier der Deutschen Presse-Agentur. Nach ersten Erfahrungen kämen die meisten Besucher von außerhalb der Region - aus anderen Teilen Deutschlands und aus Belgien, den Niederlanden und Luxemburg.