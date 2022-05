Das Thema der Ende Juni beginnenden Landesausstellung zum Untergang des Römischen Reiches trägt nach Ansicht von Innenminister Roger Lewentz (SPD) maßgeblich zum Verständnis der Gegenwart bei. Bei der Vorstellung von Leihgaben für die Trierer Ausstellung verwies der für die Landesarchäologie zuständige Minister auf den gemeinsamen kulturellen Hintergrund Europas und fügte hinzu: «Im Ukraine-Konflikt schottet sich Russland ideologisch gegen Europa ab.»

«Das damalige Westrom wurde aus Trier gesteuert, da sind wir mittendrin», sagte Lewentz am Montag in Mainz. Rheinland-Pfalz sei «das römischste aller Bundesländer». Mit Leihgaben aus Speyer, Mainz und Koblenz decke die am 25. Juni beginnende Landesausstellung die ganze Fläche des heutigen Bundeslands ab. Mit gut 100.000 erwarteten Besuchern werde die Schau zu den drei größten Ausstellungsprojekten des Jahres in Deutschland gehören. «Wir investieren als Land in die Landesausstellung, weil wir glauben, dass es enorm wichtig ist, unsere Geschichte lebendig zu erhalten und zu vermitteln.»