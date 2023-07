Unter den vom Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz in diesem Jahr untersuchten Ecstasy-Pillen vom Typ "Blue Punisher" sind keine mit sehr viel Wirkstoff gefunden worden. 2023 habe es bislang 36 kriminaltechnische Untersuchungen von Ecstasy-Tabletten gegeben, in fünf Fällen habe es sich um blaue "Punisher"-Tabletten gehandelt, teilte das Innenministerium in Mainz auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In keinem dieser fünf Fälle habe bei der kriminaltechnischen Untersuchung eine außergewöhnlich hohe Wirkstoffkonzentration festgestellt werden können. Seit 2018 wurden demnach in 35 Fällen dem LKA zugesandte Ecstasy-Pillen mit einem "Punisher"-Logo untersucht, in 20 Fällen hatten diese eine blaue Färbung.