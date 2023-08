Das Landeskriminalamt (LKA) und die Verbraucherzentrale in Rheinland-Pfalz haben vor gefälschten Behördenschreiben per Mail gewarnt. Diese gingen aktuell an Privatpersonen und Firmen und sähen aus, als kämen sie etwa von der Bundespolizei, teilten LKA und Verbraucherzentrale am Mittwoch in Mainz mit. Ziel dieser Schreiben von Kriminellen sei es, an Zugangsdaten, Passwörter oder Transaktionsnummern zu kommen.