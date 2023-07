Die Verfassung des Saarlandes kennt künftig keine "Rasse" mehr. Dies sieht eine Verfassungsänderung vor, die das Landesparlament am Mittwoch in erster Lesung auf den Weg gebracht hat. Die Änderung wurde mit der Mehrheit der regierenden SPD und der oppositionellen CDU bei Ablehnung durch die AfD an den Verfassungsausschuss überwiesen. An der späteren Zustimmung mit einer Zweidrittel-Mehrheit besteht deshalb kein Zweifel.