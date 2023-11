Die saarländische SPD hat ihre Parteivorsitzende Anke Rehlinger mit überwältigender Mehrheit in ihrem Amt bestätigt. Auf einem Landesparteitag in Völklingen stimmten am Freitag 98,7 Prozent der Delegierten für die 47-Jährige, die die SPD Saar seit 2018 führt.