Im saarländischen Rehlingen ist am frühen Freitagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Ob die flüchtigen Täter Beute gemacht hätten, sei noch unklar, sagte ein Sprecherin des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken. Das Bankgebäude sei durch die Explosion beschädigt worden. Wie hoch der Schaden sei, könne noch nicht gesagt werden. Die Polizei werde im Laufe des Tages den Tatort untersuchen. Verletzt wurde niemand.

In diesem Jahr gab es bereits mehrere Geldautomatensprengungen im Saarland - zuletzt ein Automat am 5. Juni in Tholey-Hasborn. Zuvor hatte es Sprengungen in Nonnweiler-Otzenhausen, Neunkirchen-Furpach und Eppelborn gegeben.