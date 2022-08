Die Arbeitslosigkeit ist in Rheinland-Pfalz erneut gestiegen. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken am Mittwoch mitteilte, waren im August 109.600 Frauen und Männer arbeitslos, 3300 oder 3,1 Prozent mehr als im Juli. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 900 Erwerbslose weniger gezählt (minus 0,8 Prozent). Die Arbeitslosenquote in Rheinland-Pfalz lag im August bei 4,9 Prozent. Vor vier Wochen hatte sie 4,7 Prozent und vor einem Jahr ebenfalls 4,9 Prozent betragen. Stichtag der Erhebung war der 11. August.