In einer Unterkunft für ukrainische Geflüchtete im Landkreis Altenkirchen hat es gebrannt. Das Feuer war am Montagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Kellerraum ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand, allerdings erlitt eine Frau einen Schock. 18 Bewohner konnten wegen des Feuers zunächst nicht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Laut Polizei kamen sie in der Stadt Wissen in Nachbargebäuden unter, in denen ebenfalls Flüchtlinge untergebracht sind. Zur Schadenshöhe konnten die Ermittler zunächst keine Angaben machen.