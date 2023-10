Bei einer Auseinandersetzung am Rande einer Schützenhaus-Feier sind in der Nacht zum Sonntag in Niederfischbach (Landkreis Altenkirchen) mehrere junge Männer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge seien gegen 2.30 Uhr ungebetene Gäste mit einem Auto zu der Feierlichkeit im Schützenhaus gekommen und hätten Ärger gesucht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es habe sich um etwa fünf Männer gehandelt.