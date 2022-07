In Mudersbach im Landkreis Altenkirchen ist es am Mittwochabend zu einem Feuer in einem Transformatorhaus gekommen. Dadurch gab es nach Polizeiangaben auch in der Umgebung von Mudersbach vorübergehende Stromausfälle. Am Abend teilte die Polizei mit, dass die Lösch- und Reparaturarbeiten erfolgreich verlaufen seien und der Strom in allen betroffenen Ortschaften wieder laufe. Ursache des Feuers sei ein technischer Defekt durch Überhitzung gewesen.