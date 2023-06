Eine Frau hat sich in der Nacht zum Dienstag in Gerolsheim (Landkreis Bad Dürkheim) ihren Arm in einem Altkleidercontainer eingeklemmt und sich nicht mehr selbstständig befreien können. Die 43-Jährige habe versucht Kleidung zu entwenden, teilte die Polizei mit. Anwohner seien durch Hilferufe auf die Frau aufmerksam geworden.