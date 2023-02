Eine Reiterin und ihr Pferd sind durch eine morsche Brücke bei Odernheim (Landkreis Bad Kreuznach) drei Meter tief in eine Uferböschung gekracht. Die 41 Jahre alte Frau wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei in Kirn am Sonntag mitteilte. Die Reiterin wurde mit Hilfe der Seilwinde eines Rettungshubschraubers gerettet und in ein Krankenhaus gebracht.