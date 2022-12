Bei einem Unfall mit insgesamt zwölf beteiligten Fahrzeugen sind am Donnerstag im Landkreis Bad Kreuznach zehn Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Lebensgefahr bestehe bei den Schwerverletzten nicht, teilte die Polizei mit. Die Schwerverletzten wurden teils per Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht.