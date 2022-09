Bei einem Unfall bei Asbach (Landkreis Birkenfeld) sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 60-jähriger Motorradfahrer hatte am Sonntagmittag beim Linksabbiegen ein Auto übersehen, das Vorfahrt hatte, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kollision wurden der Mann und seine gleichaltrige Beifahrerin über das Auto auf die Straße geschleudert. Beide waren nicht ansprechbar und wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 33-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.