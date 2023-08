Nach einem Knochenfund am Steilhang unterhalb des Schlosses in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) sind zwei bislang vermisste Personen identifiziert worden. DNA-Analysen ergaben, dass es sich um eine seit 1990 vermisste Frau und einen seit 2009 vermissten Mann handele, wie die Trierer Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Angehörigen seien informiert worden.