Vier Jugendliche sind bei einer Schlägerei nach einem Fußballspiel in Wörth am Rhein (Landkreis Germersheim) leicht verletzt worden. An der Auseinandersetzung am Samstag beteiligten sich rund 30 Spieler beider Vereine, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Polizei Wörth musste eigenen Angaben zufolge Unterstützung durch die Polizei Landau anfordern, um die Lage zu beruhigen. Auslöser soll eine vom Schiedsrichter während des A-Jugend-Spiels nicht geahndete Beleidigung gewesen sein. Der beleidigte Spieler habe den Spieler, der ihn beleidigt haben soll, nach dem Spiel ins Gesicht geschlagen. Daraufhin sei die Lage eskaliert. Die Polizei hat eine Reihe von Strafverfahren eingeleitet.