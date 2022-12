Illegale Scheinwerfer, abnehmbares Lenkrad und zu viel PS: Ein stark getunter Wagen ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der A6 vollständig zerstört worden. Nach der Auffahrt an der Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) habe der Fahrer auf feuchter Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei am Abend mit. Der Wagen schleuderte über beide Fahrstreifen, drehte sich und prallte mit dem Heck in die Mittelschutzplanke. Dann wurde er zurück auf die Fahrbahn geschleudert, bis er schließlich wieder mit dem Heck in die Mittelschutzplanke einschlug.