Ein mit Lebensmitteln beladener Sattelzug ist am Freitag in der Pfalz von der Straße abgekommen und umgekippt. Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 130.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Unglück ereignete sich aus unbekannter Ursache auf der Bundesstraße 48 zwischen Leimen und Johanniskreuz, einem Ortsteil von Trippstadt. Bis zum Abschluss der Bergung musste die B48 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.