Mehrere Menschen sind bei einer Schlägerei unter Familienmitgliedern in Waldmohr (Landkreis Kusel) leicht verletzt worden. Bei dem Streit am Samstagabend sollen ein Baseballschläger und Metallstangen zum Einsatz gekommen sein, wie die Polizei mitteilte. Demnach waren etwa zehn Personen an der Auseinandersetzung beteiligt. Einsatzkräfte der Polizei nahmen ihre Personalien auf. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten.