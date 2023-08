Eine 43 Jahre alte Frau hat in der Nacht zum Sonntag in Rammelsbach (Landkreis Kusel) randaliert. Sie soll zunächst mit einem Hammer nach einer 67-jährigen Nachbarin geschlagen haben, wie die Polizei in Kusel am Sonntag mitteilte. Diese habe dem Schlag jedoch ausweichen können und sich nur leicht verletzt. Daraufhin habe die 43-Jährige das Auto ihrer Nachbarin und die Haustür eines weiteren Nachbarn beschädigt.