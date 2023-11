Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 in der Nähe der Raststätte Waldmohr (Landkreis Kusel) sind zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 48-Jähriger, der am Samstagmorgen mit seinem Wagen in Richtung Saarbrücken unterwegs war, wollte einen vor ihm fahrenden Lastwagen überholen und übersah dabei das Auto eines 28-Jährigen auf dem linken Fahrstreifen, wie die Polizei in Kaiserslautern mitteilte. Die beiden Fahrzeuge seien zusammengestoßen, ins Schleudern geraten und gegen den Lastwagen gestoßen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 in der Nähe der Raststätte Waldmohr (Landkreis Kusel) sind zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 48-Jähriger, der am Samstagmorgen mit seinem Wagen in Richtung Saarbrücken unterwegs war, wollte einen vor ihm fahrenden Lastwagen überholen und übersah dabei das Auto eines 28-Jährigen auf dem linken Fahrstreifen, wie die Polizei in Kaiserslautern mitteilte. Die beiden Fahrzeuge seien zusammengestoßen, ins Schleudern geraten und gegen den Lastwagen gestoßen.

Laut den Angaben geriet der Wagen des 48-Jährigen in Brand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es sei eine große Menge Treibstoff ausgelaufen, hieß es.

Die beiden Autofahrer wurden der Polizei zufolge schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wurde mit rund 80.000 Euro beziffert. Die Fahrbahn in Richtung Saarbrücken war am Vormittag noch immer voll gesperrt.