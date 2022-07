Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall an einer Kreuzung im Landkreis Mainz-Bingen schwer verletzt worden. Dem 57-Jährigen sei am Mittwochabend in Dorn-Dürkheim die Vorfahrt von einem Autofahrer genommen worden, teilte die Polizei mit. Daraufhin bremste der Motorradfahrer, stürzte zu Boden und prallte gegen das Auto. Er erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Außer ihm kam niemand zu Schaden.