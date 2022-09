Ein mit Holz beladener Lastwagen ist auf einem Rastplatz an der Autobahn 3 bei Neustadt/Wied in Brand geraten. Warum der Lkw mit Langholz am Donnerstag auf der Rastanlage Fernthal Feuer fing, war zunächst noch unklar. Der 36 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt.