Die Polizei hat in Isenburg im Landkreis Neuwied einen 51 Jahre alten Mann beim Traktorfahren unter Drogeneinfluss erwischt. An dem nicht zugelassenen Fahrzeug sei zudem kein Kennzeichen angebracht gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dem Mann wurde nach dem Vorfall am Dienstag in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn laufen nun ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, wie hieß es.