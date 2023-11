Ein 30 Jahre alter Pizzalieferant ist in Rheinbrohl (Landkreis Neuwied) von einem Hund gebissen worden. Als er beim Ausliefern einer Pizza ein Grundstück betrat, kam ihm das Tier entgegen und biss ihm ins Bein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann begab sich nach dem Vorfall am Freitagabend selbstständig in ärztliche Behandlung. Wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde ein Strafverfahren gegen den Hundehalter eingeleitet. Um welche Hunderasse es sich handelte, konnte die Polizei nicht sagen.