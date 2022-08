Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Straße in Vettelschoß (Landkreis Neuwied) haben sich zwei Männer am Mittwochabend leicht verletzt. Ein 58 Jahre alter Autofahrer habe in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei dabei frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 34-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei mit. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.