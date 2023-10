Bei der Sprengung eines Geldautomaten im saarländischen Rehlingen-Siersburg (Landkreis Saarlouis) ist am Freitagmorgen ein Gebäude stark beschädigt worden. Anwohner hätten nach der Sprengung am frühen Morgen beobachtet, wie die Täter mit einem dunklen Wagen in Richtung Merzig flüchteten, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde niemand. Ob die Täter Geld erbeuteten, stand zunächst nicht fest. Die Ermittlungen laufen.