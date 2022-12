Ein Hund hat eine Schafsherde in Edesheim (Landkreis Südliche Weinstraße) angegriffen und mehrere Tiere verletzt. Wir die Polizei in Landau am Montag mitteilte, soll der nicht angeleinte Hund - vermutlich ein Husky-Mischling - am ersten Weihnachtsfeiertag unkontrolliert in die Herde gerannt sein und mehrere Schafe gebissen haben. Der etwa 30 Jahre alte Hundehalter und seine weibliche Begleitung hätten nach der Attacke den Ort verlassen, hieß es. Das Paar soll auch einen weiteren Hund, einen kleinen Pitbull, mit sich geführt haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sind gebeten, sich bei der der Polizei zu melden.