Beim Brand einer Küche in einem Einfamilienhaus im Landkreis Südwestpfalz sind am Freitag drei Menschen verletzt worden. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Abend mitteilte. Zwei Menschen hätten eine Rauchgasvergiftung, eine Person Verbrennungen. Das Feuer war am Vormittag in dem Haus in Fischbach bei Dahn ausgebrochen und konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden, wie es hieß. Es habe sich nicht in andere Räume ausgebreitet. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Brandursache war noch unklar.