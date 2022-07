Ein Großbrand in einem Sägewerk hat die Feuerwehr am Mittwoch in Hermeskeil im Landkreis Trier-Saarburg auf den Plan gerufen. Nach Polizeiangaben waren die Brandschützer am Abend zunächst noch mit starken Kräften im Einsatz. Die Brandursache war noch nicht geklärt, die Ermittlungen und Einsatzmaßnahmen dauerten noch an, hieß es in der Mitteilung. Angaben zur möglichen Schadenshöhe und weitere Details lagen zunächst ebenfalls nicht vor.