In einem leidenschaftlichen Plädoyer hat sich die älteste Abgeordnete im Landtag Rheinland-Pfalz für die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre eingesetzt. "Ich bin überzeugt davon, dass die junge Generation das Land zu einem besseren machen wird", sagte die 79-jährige FDP-Politikerin Cornelia Willius-Senzer am Donnerstag in Mainz. "Deswegen sollte sie auch wählen dürfen."