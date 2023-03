Die Grünen sprechen von einem "Klimaplenum" mit Meilensteinen. Die oppositionelle CDU fordert mehr Tempo. Solarenergie wird neben Klimaschutz für die Kommunen das zentrale Thema der Landtagssitzung dieser Woche.

Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion hat die Ampel-Regierung aufgefordert, mehr Tempo beim Ausbau der Solarenergie im Land zu machen. "Photovoltaik auf dem Dach muss das neue Normal werden!", sagte der klimapolitische Sprecher Gerd Schreiner am Montag in Mainz. Die Regierungsfraktionen SPD, Grüne und FDP lehnten aber die von der CDU vorgeschlagene Novelle des Landessolargesetzes ab, ohne eine eigene Überarbeitung des ersten Gesetzes aus der laufenden Wahlperiode vorzulegen. "Das geht uns alles viel zu langsam."

SPD, Grüne und FDP wiesen die Kritik zurück und führten das Solarpaket an, das sie diese Woche in den Landtag einbringen. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Pia Schellhammer, sprach mit Blick auf die Sitzungen am Mittwoch und Donnerstag von einem "Klimaplenum mit Meilensteinen, die uns nach vorne bringen werden." SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler kündigte "einen fundamentalen Schritt nach vorne" an.

Das Solarpaket soll mit einer Mischung aus neuen Vorgaben und schnelleren Genehmigungsverfahren den Ausbau der Solarenergie beschleunigen. Dazu gehört unter anderem eine Änderung der PV-Freiflächenverordnung für mehr Photovoltaik-Anlagen auf Ackerland, Wiesen und anderen Freiflächen. Bislang deckelt die Verordnung das jährliche Ausschreibungsvolumen bei 200 Megawatt, das wurde zuletzt voll ausgeschöpft. Die Ampelvertreter wollen das Volumen auf künftig 400 Megawatt verdoppeln.

Der Gesetzentwurf der oppositionellen CDU sei handwerklich schlecht gemacht, und "inhaltlich nicht weitgehend genug", begründete Schellhammer die Ablehnung. Er bringe etwa 250 Megawatt an Solarenergie, der Solarpakt der regierungstragenden Ampel-Fraktionen aber mit den etwa 400 Megawatt für die Freiflächen insgesamt rund 600 Megawatt.

Mit dem Solargesetz war Anfang des Jahres eine Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlage auf Dächern von Gewerbeneubauten eingeführt worden. Aber auch auf Überdachungen von neuen gewerblichen Parkplätzen ab 50 Stellplätzen. Der CDU geht das inzwischen nicht mehr weit genug. Sie will eine Solarpflicht auf kommunalen Gebäuden und weniger Ausnahmen für Denkmäler. Dies sieht inzwischen auch eine Richtlinie aus dem Innenministerium von Michael Ebling (SPD) vor.

Die Freien Wähler machen auch Solarenergie zum Thema im Landtag: Sie bringen einen Antrag zur Investitionen in den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Liegenschaften ein.

Gesetzentwurf der CDU