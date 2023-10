Mit scharfer Kritik der oppositionellen CDU am Doppelhaushalt für das Saarland in den Jahren 2024 und 2025 hat am Mittwoch eine Sitzung des Landtages begonnen. "Dieser Entwurf muss an ganz vielen zentralen Stellen grundlegend nachgebessert werden", sagte der Abgeordnete Raphael Schäfer (CDU). "Viel Verpackung, wenig Inhalt - das ist es, was die Landesregierung diesem Land zu präsentieren in der Lage ist."