Der saarländische Landtag hat am Mittwoch ein Gesetz zur Stärkung der Schulsozialarbeit beschlossen. Die Abgeordneten billigten mit den Stimmen der SPD-Mehrheit das Gesetz in zweiter Lesung. Das Gesetz - das erste der seit April amtierenden Landesregierung von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) - garantiert einen Rechtsanspruch auf Schulsozialarbeit. Außerdem sollen die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter künftig mehr Mitbestimmungsrechte in den Schulen haben.