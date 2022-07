Die rheinland-pfälzische SPD-Fraktion will in einer Aktuellen Debatte im Landtag an diesem Donnerstag über das «aktuelle Reisechaos» im deutschen Bahn- und Flugverkehr sprechen. Beides setze zahlreiche Pendler und Urlauber in Rheinland-Pfalz unter Stress, sagte die Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Montag. Die Betroffenheit in der Bevölkerung sei sehr groß. Das 9-Euro-Ticket habe «wie im Brennglas» gezeigt, welche Herausforderungen bei der Mobilitätswende noch bewältigt werden müssten.